E-marketing zrewolucjonizował nasze podejście do reklamy, dając nam do dyspozycji szeroką gamę takich metod promocji, które dotychczas nie były dostępne z wykorzystaniem tradycyjnych mediów. Zanim jednak zaczniesz reklamować się w sieci, pomyśl, jaka metoda będzie najlepsza. Na co warto postawić?